Quanto Rafael Nadal faturou ao longo de sua carreira no tênis?

Rafael Nadal se despediu do tênis, na última terça-feira (19), após a eliminação da Espanha na Copa Davis para a Holanda. Considerado um dos melhores tenistas da história, o espanhol atuou por 23 anos, onde venceu 22 Grand Slams e acumulou diversos contratos milionários com grandes marcas, como a Nike, onde teve parceria por mais de duas décadas.

Soberano no saibro, Nadal fez parte de uma geração histórica do tênis, com Novak Djokovic e Roger Federer. O espanhol é o segundo maior vencedor de Grand Slams dos três, com 22, e o segundo que mais faturou com premiação, com 134,9 milhões de dólares (cerca de 783 milhões de reais).

Porém, não foi apenas com premiações de Rafael ganhou dinheiro durante a carreira. O tenista faturou cerca de US$ 415 milhões em patrocínios (aproximadamente 2,4 bilhões de reais), presença em eventos e outros negócios, totalizando US$ 550 milhões (cerca de 3,1 bilhões de reais), de acordo com a Forbes.

Mesmo com menos jogos nos últimos anos, por conta das lesões, Nadal segue com grande faturamento. Em 2023, o espanhol recebeu cerca de US$ 23 milhões (aproximadamente 133 milhões de reais), com patrocinadores fieis, que passam décadas de parceria.

Nadal mantém patrocínio com a Nike há 25 anos, onde o tenista tem uma linha própria dentro a marca. Outras parcerias duradoras do espanhol é com a fabricante de carros Kia e a fabricante de raquetes Babolat, que estão juntas com o tenista há quase duas décadas. Na moda, Rafa é patrocinado pela Richard Mille, de relógios de luxo, e Louis Vuitton. O tenista também faz propagandas para Infosys, Subway e Telefónica da Espanha.

Como empresário, Rafael já está consolidando seus negócios. O espanhol é dono de academias de tênis e é sócio em uma startup que ajuda jogadores de tênis amadores a reservar horários em quadras. Além disso, Nadal está supostamente desenvolvendo imóveis residenciais de luxo na Costa del Sol da Espanha. O ex-tenista também é proprietário de uma equipe de corrida de barcos elétricos na série E1 e de restaurantes Tatel, ao lado de Pau Gasol e Cristiano Ronaldo.