Quanto o Corinthians deixa de faturar com eliminação na Libertadores?

A eliminação precoce do Corinthians na Libertadores 2025 não é apenas um golpe esportivo, mas também um grande prejuízo financeiro para o clube. Na noite desta quarta-feira (12), o Timão venceu o Barcelona de Guayaquil, mas deu adeus à competição ainda na terceira fase. Com isso, o clube deixa de arrecadar milhões em premiações e bilheteria, além de perder visibilidade e oportunidades de receita.



📉 O impacto no caixa corintiano

No planejamento esportivo para 2025, o Corinthians estipulou como meta alcançar as oitavas de final da Libertadores. Se tivesse avançado à fase de grupos e seguido esse caminho, o clube poderia faturar até R$ 36 milhões com premiações da Conmebol, considerando os valores pagos em 2024. Veja a projeção de ganhos:

Fase de grupos : US$ 3 milhões (R$ 17,4 milhões)

: US$ 3 milhões (R$ 17,4 milhões) Premiação por vitória (máximo de 6 jogos) : US$ 1,98 milhão (R$ 11,5 milhões)

: US$ 1,98 milhão (R$ 11,5 milhões) Oitavas de final : US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões)

: US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões) Total estimado: R$ 36 milhões

Com a eliminação, o Corinthians recebeu apenas US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões) pelas participações na Fase 2 e Fase 3 da pré-Libertadores.

🏆 Sul-Americana minimiza o prejuízo?

Apesar do baque, o Corinthians ainda terá uma chance de disputar um torneio continental: a Copa Sul-Americana. No entanto, os valores distribuídos nessa competição são consideravelmente menores. Se o Timão fizer uma campanha semelhante à projetada na Libertadores, poderia arrecadar no máximo R$ 9,3 milhões, somando fase de grupos e oitavas de final.

A diferença entre as premiações da Libertadores e da Sul-Americana pode chegar a R$ 26 milhões, sem contar receitas indiretas, como bilheteria e vendas de produtos.

Agora, o clube terá que reavaliar seu planejamento financeiro para 2025 e buscar novas formas de equilibrar as contas após essa eliminação precoce.

