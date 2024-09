Quanto Bia Haddad Maia vai receber pelo título do Aberto de Seul?

Com o título conquistado na capital sul-coreana, Bia confirma a boa fase que vem desde o US Open. Mas além do mérito esportivo, a brasileira irá faturar uma bela quantia pela premiação do torneio. De acordo o site oficial do torneio, na temporada de 2024, o prêmio para o campeão no simples feminino é de US$ 920 mil (cerca de R$ 5 milhões).