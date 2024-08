Quanto a equipe de judô do Brasil vai receber pelo bronze nas Olimpíadas?

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) paga premiação aos atletas que ganham medalhas de ouro, prata e bronze nos Jogos de Paris, com diferenças para os prêmios individuais e por equipes. Com a conquista do bronze, a equipe brasileira vai receber, em conjuto, R$ 420 mil, que é o valor pago para o time brasileiro que subir no terceiro lugar do pódio nos esportes coletivos de sete ou mais atletas.