Quais são os maiores contratos dos jogadores atuais da NBA?

Fechando o pódio, Giannis Antetokounmpo tem o terceiro maior contrato de toda NBA. Duas vezes MVP da liga e campeão em 2021, a estrela do Milwaukee Bucks receberá US$ 228.200.420,00 (por volta de R$ 1,4 bilhão) até o fim da temporada 2024/25. No entanto, o ala-pivô já acertou sua renovação, em um acordo que será válido de 2025 até 2028, no valor de US$ 186 milhões (R$ 926,98 milhões na cotação atual).