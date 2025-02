Premiação do Arnold Ohio 2025: veja valores em cada categoria

O Arnold Classic Ohio 2025 começou nesta quinta-feira (27) e reúne alguns dos maiores atletas do fisiculturismo mundial. Considerado o segundo maior evento da modalidade, atrás apenas do Mr. Olympia, o torneio terá uma premiação milionária distribuída entre diversas categorias.



A principal novidade deste ano é o aumento da premiação do Arnold Classic, que passa a pagar US$ 500 mil (R$ 2,91 milhões) ao campeão – um recorde na história do evento.



Veja abaixo as premiações das principais categorias do Arnold Classic Ohio, com valores baseados no torneio do ano passado:

🏆 Premiação do Arnold Classic Ohio 2025

💪 Arnold Classic (Open Bodybuilding)

🏆 Campeão : US$ 500 mil (R$ 2,91 milhões)

: 🥈 2° lugar : US$ 120 mil (R$ 699,6 mil)

: 🥉 3° lugar : US$ 70 mil (R$ 407,1 mil)

: 4️⃣ 4° lugar : US$ 37,5 mil (R$ 218,6 mil)

: 5️⃣ 5° lugar: US$ 20 mil (R$ 116,6 mil)

🏋️‍♂️ Classic Physique

🏆 Campeão : US$ 60 mil (R$ 349,8 mil)

: 🥈 2° lugar : US$ 30 mil (R$ 174,9 mil)

: 🥉 3° lugar : US$ 20 mil (R$ 116,6 mil)

: 4️⃣ 4° lugar : US$ 7 mil (R$ 40,8 mil)

: 5️⃣ 5° lugar: US$ 4 mil (R$ 23,3 mil)

🏆 Arnold Men’s Physique

🏆 Campeão : US$ 10 mil (R$ 58,3 mil)

: 🥈 2° lugar : US$ 6 mil (R$ 34,9 mil)

: 🥉 3° lugar : US$ 4 mil (R$ 23,3 mil)

: 4️⃣ 4° lugar : US$ 3 mil (R$ 17,5 mil)

: 5️⃣ 5° lugar: US$ 1,5 mil (R$ 8,7 mil)

🤸 Fitness International

🏆 Campeã : US$ 25 mil (R$ 145,7 mil)

: 🥈 2° lugar : US$ 13 mil (R$ 75,8 mil)

: 🥉 3° lugar : US$ 8 mil (R$ 46,6 mil)

: 4️⃣ 4° lugar : US$ 5 mil (R$ 29,1 mil)

: 5️⃣ 5° lugar: US$ 3 mil (R$ 17,5 mil)

👙 Bikini International

🏆 Campeã : US$ 10 mil (R$ 58,3 mil)

: 🥈 2° lugar : US$ 6 mil (R$ 34,9 mil)

: 🥉 3° lugar : US$ 4 mil (R$ 23,3 mil)

: 4️⃣ 4° lugar : US$ 3 mil (R$ 17,5 mil)

: 5️⃣ 5° lugar: US$ 1,5 mil (R$ 8,7 mil)

🏅 Wellness International

🏆 Campeã : US$ 7 mil (R$ 40,8 mil)

: 🥈 2° lugar : US$ 4 mil (R$ 23,3 mil)

: 🥉 3° lugar : US$ 3 mil (R$ 17,5 mil)

: 4️⃣ 4° lugar : US$ 2 mil (R$ 11,6 mil)

: 5️⃣ 5° lugar: US$ 1 mil (R$ 5,8 mil)

Com premiação recorde e a presença dos maiores fisiculturistas do mundo, o Arnold Classic Ohio 2025 promete um dos eventos mais disputados da história. Quem levará o troféu e o prêmio máximo?