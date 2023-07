É o assunto do momento!

O que antes o futebol só mostrava na TV, agora tem no YouTube, tem no streaming, tem no ponto de ônibus digital, tem no banner online, tem no elevador, tem na notificação do aplicativo e em uma porrada de novas mídias. Resultado? Quanto mais exposição do produto, maior o interesse e o valor dele. O digital veio, veio forte e veio trazendo orçamentos e investimentos que antes o esporte não sabia absorver, mas que hoje se tornou uma das principais plataformas para lançamento de produto ou exposição de marca.



E é exatamente disso que a gente vai falar aqui nessa nova vertente que o Lance! acaba de lançar. Vai ter informação? Vai. Vai ter número, cifra, dado e porcentagem? Pra caramba! Vai ser difícil de entender, igual é em outros lugares por aí? JAMAIS!



+ Coluna do Joe: "Lance! Biz, seleção de craques do mercado esportivo"



Na mesma linha que o mundo muda, muda também a forma como o conteúdo deve ser transmitido, principalmente no âmbito digital. Assim como negociar no esporte já não é como era há 10 anos atrás, o conteúdo deve ser passado de um jeito novo e esse vai ser o nosso principal pilar aqui no Lance! Biz.



Se você se informar ou aprender algo novo por aqui, se esse conteúdo tiver algum valor pra você pensar fora da caixa ou questionar seu time em como ele poderia estar fazendo mais coisas ou coisas diferentes pra elevar o poder de consumo do seu clube, então nossa missão aqui será completa.



O céu é o limite, porque esse é um tema muito pouco explorado e do lado de cá o Lance! formou um time mega qualificado, que se joga nesse tema 24 horas por dia, que ama esporte e que vai fazer de tudo pra te entregar um conteúdo gostoso de se consumir, feito de um jeito moderno, dinâmico, ilustrado e leve, mas ao mesmo tempo aprofundado e informativo, sempre colado no mantra principal: EXCLAMANDO!



* Este texto é de inteira responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Lance!