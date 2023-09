OPINIÃO: Por que Marcos Braz é o dirigente mais patético do Brasil?

Além da torcida que segue inconformada desde o final de 2019 e que foi iludida com o lampejo de 2022, atesto com toda a veemência da galáxia: nenhuma empresa com o mínimo de escrúpulo e compliance sequer cogita associar seus produtos, imagem e valores ao atual momento do Flamengo.



Afirmo com autoridade e lugar de fala, pois em meu atual portfólio de vendas tenho disponível a propriedade do meião do uniforme do clube, mas desde fevereiro não surge sequer uma empresa interessada, mesmo apelando às infinidades de vantagens e trade-offs em se patrocinar um clube dessa estirpe.



Já imaginou ter seu clube liderado por um completo descontrolado, cujo comportamento é ligado desde a ingerência do elenco até violência explícita em locais públicos? Já pensou ser eleitor de um político que mente quando confirma sua presença em reuniões importantes que decidem as necessidades da cidade? Já pensou ser patrocinador do clube cujo dirigente mor age, fala, se comporta como um animalesco bicheiro? Essa é a realidade que circunda Marcos Braz e personifica a situação atual do Flamengo.



Toda má gestão no âmbito esportivo reverbera em duas vertentes que o Flamengo padece em 2023: resultados vistosos dentro de campo e trabalho coeso ao redor de elenco e dirigentes. Nada dá certo para o clube há tempos, resultado claro da condução pífia e obscena dos atuais dirigentes. A Nação não merece esse momento ridículo!



