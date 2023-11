O valor de um superastro para a marca de um clube

O exemplo de Messi mostra que o ganho de valor de marca, diferentemente do Real Madrid, fica restrito fundamentalmente ao reconhecimento (awareness), ainda que com pequenos impactos nos outros elementos. A lealdade do fã talvez seja o maior desafio, pois estes clubes tendem a perder relevância quando o ídolo muda de camisa.



Vejamos o caso do Paris Saint Germain que mudou de patamar depois da chegada do astro brasileiro Neymar, vendendo camisa a rodo, abrindo uma escolinha em cada esquina e sendo destaque na mídia internacional. Depois da saída do craque, a cobertura midiática do clube despencou, muito pela falta de interesse dos fãs.



O técnico da equipe, Luis Enrique, inclusive brincou em uma das coletivas de imprensa recentes sobre o sumiço dos jornalistas. De toda forma, por mais que saiam dos holofotes, quando comparamos o valor de mercado destes clubes antes e depois da presença dos astros, sem dúvidas que o saldo é positivo.



Outro exemplo recente no Brasil foi o caso do craque uruguaio Luis Suárez, do Grêmio. Depois de marcar um hat-trick contra o então líder do campeonato, Botafogo, o atleta foi destaque na imprensa internacional. A sua performance ganhou as páginas de veículos na Espanha, Argentina e Uruguai levando consigo a marca do clube e dos seus patrocinadores.