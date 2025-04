Neymar e Casimiro lideram lista de influenciadores no esporte; veja ranking

Considerados personalidades extremamente famosas no meio esportivo brasileiro, o atacante Neymar e o streamer e apresentador Casimiro Miguel são destaques de um levantamento que aponta quem são as figuras mais influentes no esporte brasileiro. A pesquisa da Croma Consultora aponta que a população tem o jogador do Santos como o principal personagem quando se fala de influenciadores esportivos brasileiros, por mais que essa não seja a atuação principal do atleta. Mais de 10% do público levantou o nome do atacante.

Logo depois aparece Casimiro Miguel. O comunicador, principal rosto da Cazé TV, foi lembrado por 7% do público entre os mais importantes do ramo esportivo. O apresentador é dono de um canal de YouTube que soma mais de 18,5 milhões de inscrições, deixando para trás marcas consolidadas do mercado de comunicação e esporte do Brasil, como TNT Sports e Desimpedidos.

Para fechar o top 3, uma presença estrangeira. Para o público, o português Cristiano Ronaldo também é uma das figuras mais influentes do esporte no Brasil. No total, o jogador soma mais de 651 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram, perfil mais seguido do mundo na rede. Rebeca Andrade, da ginástica, é a primeira mulher da lista na pesquisa e ocupa a quarta posição. A maior medalhista olímpica do Brasil foi lembrada por 4% dos entrevistados.

Casimiro é a segunda personalidade mais lembrada da pesquisa. (Foto: Reprodução/Instagram)

A lista ainda traz outros nomes influentes, entre comunicadores, atletas, instituições de futebol e até empresas do ramo esportivo. Fred Bruno (4%), Corinthians (3%), Vini Jr. (2%), TNT Sports (2%), Rayssa Leal (2%), Lionel Messi (2%), Denilson Show (2%), Popó Freitas (2%), Pedro Scooby (2%), Julio Cocielo (2%), Jacqueline (2%) e Flamengo (2%).

Outros dados da pesquisa

A pesquisa também buscou levantamentos sobre os meios de transmissão mais usados pelo público para o consumo de informações do esportes no país. Um dos dados que chamou a atenção foi o formato buscado pela Geração Z, que utiliza o Instagram como a principal plataforma de seus conteúdos no dia a dia. Segundo a Croma Consultora, 69% do público desta faixa etária busca a rede para se informar e consumir. O dado é compartilhado com a geração dos Millenials, que também optam pelo perfil nas redes sociais.

Por outro lado, o WhatsApp é a rede social mais utilizada entre todas as gerações, especialmente dominante entre as X (83%) e Y (82%). Isso mostra uma mudança clara de comportamento das gerações e o uso das redes sociais para além de uma ferramenta de entretenimento.

O estudo também mostra que mais da metade dos brasileiros segue algum influenciador digital. A Geração Z é a que mais segue, com 74%. 1 em cada 5 influenciadores seguidos nas redes sociais realmente impacta a vida dos seguidores.