WSL Rio Pro amplia lista de patrocinadores, e presidente explica sucesso: ‘Ciclo virtuoso’

Ivan: O sucesso está atrelado a um ciclo virtuoso. O público gera o interesse das marcas, que consequentemente fornecem para as pessoas ativações e entretenimento de qualidade. Essa fórmula fez com que o Vivo Rio Pro fosse eleito pela revista GQ um dos melhores eventos para se assistir ao vivo.



Em 2023, durante a janela de competições, tivemos 300 mil pessoas passando pela etapa de Saquarema. Apenas na apresentação da Esquadrilha da Fumaça, 70 mil pessoas estiveram na Praia de Itaúna.



Neste ano, mais uma vez, o público vem abraçando o evento. Nos três primeiros dias aqui (sexta, sábado e domingo), com o primeiro fim de semana, já existe um consenso na cidade de que tem muito mais gente do que no ano passado. Na praia, no domingo, isso ficou bem visível durante o show da Esquadrilha da Fumaça. Nas ruas, o clima está incrível, muito mais gente na praia. Podemos afirmar que estamos caminhando a passos largos para bater recordes. A praia lotada, a festa de abertura um sucesso absoluto - o primeiro evento que fizemos à noite - e os atletas ainda nem entraram na água para competir. Pensamos em maneiras para atrair as pessoas e consequentemente isso faz com que as grandes marcas queiram estar conosco.