Entenda por que Justiça suspendeu captação de valores para fundo do Forte Futebol

A novela envolvendo Forte Futebol, Libra e os direitos comerciais do Brasileirão teve mais um capítulo nesta semana. O fundo da empresa XP, criado com o intuito de adquirir direitos de TV dos clubes da LFF e do Grupo União, foi suspenso por decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro.



A informação foi publicada inicialmente pelo jornal "O Globo". Mas o que levou a essa decisão? O uso indevido de escudos dos clubes da Libra no material publicitário entregue ao mercado. O Lance! Biz explica com mais detalhes abaixo.



