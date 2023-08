Sem patrocinador máster, Chelsea recebe oferta milionária de site adulto

Nova tendência no futebol mundial?



A oferta do My Club ao Chelsa aponta um crescente interesse de sites de conteúdo adulto no mercado de patrocínio esportivo. No Brasil, o Fatal Model, empresa de acompanhantes, expõe a marca em jogos do Brasileirão e é patrocinadora do Vitória.



- No futebol temos a oportunidade de ‘conversar’ com este grande público e educá-los sobre a profissão de acompanhante, que é digna de respeito como qualquer outra. Nosso trabalho é romper paradigmas, quebrar tabus e preconceitos, sempre de forma respeitosa e profissional, para trazer mais dignidade ao mercado dos profissionais do sexo. Foi assim que chegamos no Vitória e assim que chegaremos a outros lugares em breve - afirma Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.



Em busca de parcerias com clubes da Série A do Brasileirão, o Fatal Model possui uma vasta lista de propriedades no futebol brasileiro, como placas de publicidade na Copa do Brasil, Séries A, B e C do Brasileirão e patrocínios aos campeonatos estaduais de estados como Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Ceará e Goiás.