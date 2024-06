Reforço do Botafogo se torna a contratação mais cara do futebol brasileiro; veja lista

O Botafogo acertou a contratação do meia Thiago Almada. De acordo com o ge, o Alvinegro pagará um valor total de US$ 25 milhões (R$ 140 milhões, na cotação atual) ao Atlanta United, sendo US$ 22 mi fixos e mais US$ 3 mi em bônus por metas.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp