Reforço do Botafogo, Almada tem salário milionário na MLS; veja valores

O Botafogo fechou a contratação do meia Thiago Almada, sonho antigo de John Textor. O dono da SAF alvinegra selou o acordo com o Atlanta United, dos Estados Unidos, e garantiu mais um reforço para o segundo semestre. A informação é do Canal do TF.



