Quanto custou a nova arena do Los Angeles Clippers para a NBA?

O Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, teve a inauguração na última quinta-feira (15). A atração, no entanto, não foi um jogo de basquete, mas sim um show do cantor Bruno Mars. O local, que custou US$ 2 bi (cerca de R$ 11 bilhões na atual cotação), deve receber outros eventos até a estreia da franquia na temporada 24/25 da NBA, no final de outubro.