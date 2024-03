Quais os maiores salários da Fórmula 1? Veja ranking

Max Verstappen, que conquistou em 2023 o tricampeonato da Fórmula 1, terminou o ano no topo do ranking da revista "Forbes" dos pilotos da categoria com os maiores salários, graças aos bônus obtidos pela conquista do título. O holandês da RBR recebeu no total US$ 70 milhões (R$ 347 milhões). A informação foi publicada pelo site "Motorsport".