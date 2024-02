Patrocínio limpo: empresa inova em acordo com o Juventus-SP

Nas partidas pelo Campeonato Paulista, o time está entrando em campo com sua camisa limpa na parte da frente, sem a logomarca de nenhum patrocinador, nem mesmo da Consul.



- As cores do time e o brasão do time. São esses os elementos que o torcedor ama. Por isso, entregar de volta ao torcedor o manto sagrado como ele foi originalmente criado é a melhor maneira que existe de criar uma conexão real com o torcedor - explica Patrícia Pessoa, diretora de marketing da Whirlpool.



- A Consul limpou a camisa do Juventus no ano do nosso centenário. A torcida juventina e todos os amantes do futebol estão celebrando essa ação. E mostra que a Consul soube se inserir no contexto do futebol da maneira mais marcante possível, entregando o que os torcedores realmente querem - comenta o presidente do Juventus, Tadeu Deradeli.



A nova camisa “limpa” pela Consul, que celebra o centenário do Juventus, já está à venda e sendo usada pelo time durante o campeonato estadual.