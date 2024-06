Palmeiras bate recorde e vai atingir valor histórico com vendas de atletas em 2024

Até então, o clube que havia faturado mais em um ano havia sido o Flamengo. Em 2019 e 2022, o clube rubro-negro arrecadou cerca de R$ 300 milhões com a negociação de jogadores.



💸 As vendas do Palmeiras em 2024



No orçamento de 2024, o Palmeiras previu arrecadar um total de R$ 295,1 milhões com vendas de atletas. A meta, inclusive, já foi superada com as negociações de Endrick (Real Madrid), Artur (Zenit), Kevin (Shakhtar), Merentiel (Boca Juniors), Angulo (Orlando City), Matheus Fernandes (RB Bragantino) e Breno (Shabab Al Ahli).



Ao todo, o Verdão já garantiu cerca de R$ 340 milhões em transferências nesta temporada - valor suficiente para bater o recorde interno do clube e de todo o futebol brasileiro. As saídas de Luis Guilherme e Luan tornariam a arrecadação ainda mais histórica e difícil de ser batida no futuro.