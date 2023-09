Fortaleza será o próximo? Veja os clubes que são SAF na Série A do Brasileirão

O Fortaleza pode ser o próximo clube brasileiro a constituir a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O Conselho Deliberativo do clube se reunirá em Assembleia Geral Extraordinária, neste sábado (23), para votar a cisão do departamento de futebol e a transferência de bens para uma nova empresa.



Caso a mudança no estatuto seja aprovada, o Leão do Pici seria o nono clube da Série A do Brasileirão a aderir o novo modelo de gestão. Abaixo, o Lance! apresenta a lista completa.



+ Lance! Biz explica: O que é SAF e como funciona o novo modelo de negócios do futebol brasileiro?