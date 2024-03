Fifa retira direitos de patrocinador por falta de pagamento

Os Parceiros da Fifa recebem direitos de patrocínio em todas as competições masculinas, femininas e de esportes eletrônicos oraganizadas pela entidade. Adidas, Coca-Cola, Visa e Qatar Airways são outros exemplos de empresas que fazem parte deste seleto grupo de patrocinadores.



O logotipo do Wanda, no entanto, não apareceu nos painéis publicitários ao lado do campo durante a recente Copa do Mundo de Futebol de Areia, em Dubai, e foi removido da plataforma de streaming Fifa+ na semana passada. Vale destacar que o logo continua aparecendo no site principal da federação.



➡️ Entenda de onde vem o dinheiro dos Jogos Olímpicos Paris 2024



As partes esperam realizar mais discussões em breve para tentar resolver a situação atual. De acordo com a reportagem, a falta de pagamento foi desencadeada por uma mudança na política do governo chinês e pelo forte impacto da pandemia de Covid-19 no império imobiliário de Wanda.