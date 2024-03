Quanto vale a classificação às quartas da Champions League?

💸 Distribuição de receita da Uefa na Champions League



Ao todo, a Uefa vai distribuir € 2 bilhões (R$ 10,7 milhões) de premiação entre os 32 participantes da Champhions League 2023/24 com base em quatro pilares: taxas iniciais igualitárias, performance, coeficiente histórico de 10 anos e variáveis do mercado.



Os 32 clubes da fase de grupos têm garantidos um prêmio de € 15,64 milhões (R$ 84 milhões). Os times também recebem valores fixos com base em seus resultados na fase de grupos: € 2,8 milhões por vitória e € 930 mil por empate.



A partir das oitavas de final, os clubes recebem valores fixos de acordo com o seu progresso no mata-mata. Caso tenha uma campanha perfeita na fase de grupos, o campeão da Champions League 2023/24 pode receber € 85,14 milhões (R$ 457 milhões) em premiação - sem contar os valores do coeficiente histórico e mercado.