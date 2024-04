Fifa estreita relação com Arábia Saudita e anuncia patrocínio milionário; veja valores

Uma das empresas mais lucrativas do mundo, a Aramco já realiza alguns investimentos no esporte mundial. A marca patrocina, por exemplo, a Fórmula 1, o Comitê Internacional de Críquete e alguns torneios de golfe.



- Através desta parceria com a FIFA pretendemos contribuir para o desenvolvimento do futebol e aproveitar o poder do desporto para causar impacto em todo o mundo. Reflete a nossa ambição de capacitar comunidades vibrantes e amplia o nosso apoio ao desporto como plataforma de crescimento. Nosso relacionamento existente com o time de futebol saudita Al-Qadsiah, nosso apoio ao golfe feminino através da Aramco Team Series e nosso apoio à F1 nas Escolas demonstram as possibilidades de tais parcerias para criar caminhos para oportunidades, impactar positivamente a sociedade e promover o desenvolvimento em o nível popular - disse Amin H. Nasser, Presidente e CEO da Aramco.