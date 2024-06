O que a rescisão do contrato de patrocínio representa para as finanças do Corinthians?

💸 Corinthians pode ficar sem valor da multa



No contrato entre as partes, havia a previsão do pagamento da multa de 10% do valor restante do acordo em caso de rescisão unilateral. O montante seria equivalente a cerca de R$ 30 milhões. A VaideBet, no entanto, pode se negar a indenizar o clube se entender que houve justa causa para a rescisão.



➡️ Com rescisão no Corinthians, Flamengo passa a ter maior patrocínio máster do Brasil; veja lista