Empresa abre leilão com itens raros de Pelé e pode arrecadar quase R$ 200 mil

Outro item que compõe o acervo do leilão é um agasalho da Seleção de 70, que foi usado no amistoso entre Chile e Brasil. Na ocasião, a Seleção goleou o adversário por 5 a 0 no Morumbi, em São Paulo. Roberto Miranda marcou os dois primeiros gols, aos três e aos 30 minutos do primeiro tempo. Gérson e Pelé fizeram mais dois. Na segunda etapa, Pelé fechou o placar. O lance inicial do item é de R$ 27,7 mil.



Já a terceira peça é uma camisa do Pelé, também com as cores da Seleção Brasileira. O item é uma edição especial, em celebração ao lançamento do Café Pelé. O lance inicial é de R$ 40,8 mil. A camisa tem o autógrafo do Rei e certificado de autenticidade.



- Sempre ficamos honrados em abrir um leilão comemorativo ao Pelé. Este em questão apresenta itens raros e cada um carrega uma parte significativa da história do futebol mundial e representa momentos inesquecíveis da carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Este leilão não é apenas uma oportunidade para os fãs adquirirem relíquias autênticas, mas também uma forma de celebrar o legado duradouro de Pelé e seu impacto no esporte - comenta André Goerges, fundador e CEO da Play For a Cause.