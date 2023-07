Juntando as lives no YouTube, Twitch e a reprodução do sinal no Instagram do influenciador Ney Silva, o canal conseguiu a marca de 250 mil dispositivos conectados simultaneamente para assistir ao X1 Brazil no dia 30 de maio. Os números representaram um recorde para a modalidade. Já as transmissões de eventos do COB na Cazé TV, alcançaram mais de 430 mil pessoas até o momento apenas no Youtube.