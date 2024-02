Cantor Gusttavo Lima adquire SAF de clube do Paraná

- É um mundo totalmente novo. A parceria da VaiDeBet (empresa que sou garoto-propaganda) com o Corinthians abriu um horizonte para mim e está me trazendo uma maior ligação com esse ramo dos esportes. Já tenho uma amizade forte com alguns jogadores e sinto que há diversos deles que precisam apenas de uma oportunidade para terem o talento revelado. Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós! - disse Gusttavo Lima.



Dentre os objetivos de Gusttavo Lima e seus sócios estão o acesso do clube à 1ª divisão do Campeonato Paranaense e a classificação do time para Copa do Brasil de 2026.