De receitas a salários: qual o tamanho do abismo financeiro entre Real Madrid e Girona?

💲 Valor do elenco



Outro exemplo do abismo financeiro entre os clubes é o valor de mercado dos elencos atuais. De um lado, os jogadores do Real Madrid valem R$ 5,6 bilhões no total, segundo o Transfermarkt. Do outro, o Girona tem um plantel avaliado em R$ 1,2 bilhão - menos de 20% do rival.