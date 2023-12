Quais são as contratações mais caras na história do futebol brasileiro? Veja ranking ajustado pela inflação

Em valores absolutos, a contratação de De La Cruz é a sexta mais cara na história do futebol brasileiro. Quando consideramos a inflação ao longo do tempo e usamos correção monetária, no entanto, o uruguaio cai para a oitava posição.



O líder do ranking ajustado é Carlos Tévez, que foi contratado pelo Corinthians em 2004 por R$ 60 milhões. Este valor corrigido pelo IPCA - Índice do Preço ao Consumidor Amplo - chega a incríveis R$ 171 milhões atualmente.



➡️ Ranking de público no Brasil em 2023: veja os clubes com as maiores médias



Outra transferência das antigas aparece no top 3: a de Edmundo pelo Vasco em 1999. Na época, o Cruz-Maltino pagou R$ 24 milhões para tirar o atacante da Fiorentina, o que representa mais de R$ 100 milhões nos dias atuais.