Fluminense figura entre os clubes do mundo com melhor saldo em negociações na década; veja lista

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 10:45 • Rio de Janeiro

O Fluminense é o vigésimo clube com no mundo em saldo financeiro positivo de contratações, desde 2015. Segundo o estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o Tricolor teve um saldo em contratações de € 186 milhões de euros, equivalente a R$ 1,1 bilhão.

O cálculo do relatório do Observatório do Futebol é baseado na diferença entre o valor gasto em contratações e tudo que foi arrecadado em vendas de atletas. Ou seja, os clubes que conseguiram ter superávit em compras e vendas no período. No Brasil, o clube carioca esteve atrás somente de Athletico-PR (16º), Palmeiras (17º).

Veja o Top-20 clubes com melhores saldos em contratações da última década:

Benfica: € 816 milhões de euros (R$ 5 bilhões) Ajax: € 473 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões) RB Salzburg: € 401 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) Lille: € 391 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) Sporting: € 345 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões) Monaco: € 305 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) Porto: € 296 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) Braga: € 279 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) Dínamo Zagreb: € 255 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) PSV: € 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) AZ Alkmaar: € 224 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) Nordsjaelland: € 219 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) Genk: € 211 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) Udinese: € 208 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) Atalanta: € 206 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) Athletico-PR: € 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) Lyon: € 196 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) Palmeiras: € 194 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) Shakhtar Donetsk: € 190 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) Fluminense: € 186 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)