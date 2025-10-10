Maior fórum do mercado de loyalty brasileiro aponta as tendências do setor no país

A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) realizou nesta sexta-feira (10) o 8º Fórum Brasileiro de Fidelização, em São Paulo. O evento reúne as principais marcas brasileiras e globais do mercado de loyalty, e o Lance! esteve presente nas discussões e painéis apresentados.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O mercado de fidelização é uma das principais estratégias de marketing e comercial para expandir a relação de grandes marcas com o seu público, independentemente do mercado que atue. No fórum, empresas como a Livelo, Mastercard, Amazon e Latam estiveram presentes e apresentaram cases sobre suas ações de aproximação e manutenção dos clientes. No Lance!, foi lançado no mês de maio o Sócio Lance!, programa de fidelização e benefícios dos leitores do site e seguidores das redes sociais.

O clube de vantagens entrega aos clientes a assinatura de três planos: Torcedor, Titular ou Craque. As categorias têm benefícios em diversas áreas do mercado, como descontos em compras no setor esportivo e de entretenimento, desconto no aplicativo da Uber e até troca de pontos por milhas aéreas e retorno em dinheiro.

continua após a publicidade

Marcelo Accioly, head de loyalty do Lance!, destaca a importância da realização do fórum da ABEMF e da reunião de grandes marcas do mercado para discutir e apresentar os pontos positivos e de melhoria no setor, entre eles o próprio Sócio Lance!.

- O Fórum ABEMF é o maior encontro de fidelidade do país e chega em um momento especial para o Lance!, que lançou seu clube de assinaturas neste ano. Estar aqui é fundamental para acompanharmos as tendências e nos conectarmos com as melhores práticas de mercado, garantindo que o Sócio Lance! siga evoluindo como referência em benefícios e engajamento para os torcedores - destaca.

continua após a publicidade

Accioly vê o evento como uma oportunidade do Lance! melhorar ainda mais a experiência dos seus clientes e entender como uma marca que atua no setor de mídia esportiva pode implementar as ações de fidelização dentro de suas ações no marketing e comercial.

- O torcedor já está acostumado a pagar por assinatura em várias áreas da sua vida, seja em streaming, música ou até em portais de notícia com paywall. No futebol, os clubes deram um passo importante com o sócio-torcedor, mas ainda existe uma dependência excessiva do ingresso como benefício. O Sócio Lance! nasce para provocar essa mudança: unir conteúdo esportivo exclusivo a um clube de assinatura que entrega benefícios reais e diversificados, sem limitar o valor apenas a quem pode ir ao estádio. Ver de perto como os principais players de fidelização atuam nos inspira a acelerar essa evolução no mercado esportivo - completa Accioly.

Alguns dos executivos que marcaram presença no evento em São Paulo foram Navpreet Randhawa, vice-presidente sênior da Mastercard global, André Fehlauer, CEO da Livelo Brasil, e Mariana Roth, head da Amazon Prime Brasil.

8º fórum da ABEM aconteceu em São Paulo nesta sexta-feira (10). (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Setor de fidelização no Brasil

Segundo dados apresentados pela ABEMF no evento, o mercado de fidelização no Brasil associado a ela conta com mais de 283 milhões de cadastros de clientes nas mais diversas áreas, o que gera um faturamento de R$ 5,9 bilhões, de acordo com dados do segundo trimestre de 2025. A associação também destaca que as fidelizações chegam a emitir 245 bilhões de pontos (de benefício) à clientela.

Uma pesquisa realizada pela entidade com mais de 2.300 participantes mostra que 88% da população diz participar de algum programa de fidelidade, sendo que pouco mais de 55% participam de até três programas diferentes e 21% chegam se cadastrar em até cinco clubes de benefícios distintos.

Entre os mercados que mais atraem a atenção do público para se juntar aos programas de fidelização estão o de coalizão, com pouco mais de 61% dos participantes, seguido das companhias aéreas, com 48% e dos postos de combustíveis, com 34,9%. Ainda se destacam no top cinco instituições financeiras, como bancos, cartões e fintechs, com 33,9%, e supermercados, que aparecem com 30,4% de adesão.