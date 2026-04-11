Lance! conquista prêmio em maior evento da indústria de iGaming e apostas do Brasil

O Lance! foi reconhecido como o melhor veículo de mídia para apostadores do Brasil durante a BiS Awards 2026, a mais importante premiação da indústria de iGaming e apostas no país. A cerimônia de entrega e celebração do prêmio foi realizada no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na última terça-feira.

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O BiS Awards é um dos eventos que integra a premiação da BiS SiGMA South America, feira internacional que reúne os nomes e marcas mais importantes do mercado de iGaming e bettech do mundo. Assim como na edição 2025, a conferência aconteceu no Transamerica Expo Center, na Zona Sul da capital paulista, e reuniu mais de 300 expositores e quase 20 mil visitantes ao longo dos quatro dias de programação.

O objetivo do encontro da BiS SiGMA South America é promover a integração de diferentes estruturas do mercado de iGaming em um único lugar e promover conexões entre marcas e o público consumidor. Para isso, a programação incluiu palestras, painéis de debate e stands interativos com os visitantes.

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Neste ano, a BiS Awards reuniu 25 categorias diferentes e os vencedores foram escolhidos a partir de votação popular, que contou com a participação de profissionais e empresas do setor, além de apostadores. O Lance! foi premiado na categoria "Melhor Mídia B2C para o Apostador", criada para valorizar o veículo de comunicação que melhor entrega informações, análises e serviços ao apostador e ao público que consome conteúdos do setor.

Gustavo Mota, CEO do Lance!, destacou a importância da premiação para ratificar o papel do veículo esportivo como um meio de comunicação que entrega conteúdo para além da cobertura jornalística diária. O executivo vê os apostadores como uma audiência que deve ser valorizada e que merece acesso a conteúdos de qualidade e de maior profundidade;

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- Este prêmio é o reconhecimento de uma jornada que se aproxima dos seus 30 anos construindo o maior ecossistema de esportes do Brasil. O apostador brasileiro merece conteúdo de qualidade, e é exatamente o que o Lance! entrega todos os dias - afirmou Gustavo Mota.

Gustavo Mota, CEO do Lance!. (Foto: Reprodução/Linkedin)

O CEO também avaliou que há uma evolução recente neste mercado dentro do Brasil, cenário que nem sempre foi real no país. A demora nos debates sobre temas como educação e regulamentação da indústria impactaram para que o tema fosse menos desenvolvido. Agora, o crescimento do negócio permite que marcas como o Lance! atuem e contribuam positivamente no ramo.

- Historicamente, o mercado de apostas sempre foi um potencializador do esporte. No Brasil, infelizmente, o mercado ficou abandonado por muito tempo e as iniciativas para regulamentação e educação sobre boas práticas demorou muito, o que desvirtuou muito o mercado. Hoje, já vimos que o jogo responsável é uma realidade e as empresas serias do setor, tanto as operadoras quanto os veículos, tem um papel fundamental nessa realidade. Então, o Lance! entende que o entretenimento através das apostas responsáveis no esporte é um amplificador da paixão do torcedor. E vamos continuar sendo um grande impulsionador de um mercado cada vez mais responsável - destacou.

O executivo ressalta ainda que é importante que os veículos estejam sempre alinhados com as tendências de mercado para que a divulgação e prestação de serviço dentro da indústria do iGaming seja compatível com os formatos de mídia consumidos pela população. Uma das novidades desenvolvidas visando esse movimento é a criação do app do Lance!, detalhada pelo CEO.

- O Lance! entendeu que precisa estar onde o público está. Seja no portal, Instagram, TikTok, Youtube ou no Whatsapp, por exemplo. E nós estamos dando passos cada vez maiores para aproximar o público do Lance! e do seu time. Em breve, o novo app do Lance! vai chegar para ser mais um ponto de contato com o torcedor - finalizou Gustavo Mota.

A participação do Lance! na BiS SiGMA em 2026 não foi uma novidade. O veículo marcou presença no evento na edição 2025, que também aconteceu em São Paulo, e integrou um dos painéis de debate com a presença de Guilherme Guimarães, sócio do Lance!. Na ocasião, o executivo foi um dos participantes da mesa-redonda "Muito Além dos Campeões: Como as Apostas Estão Transformando o Esporte Nacional", que discutiu o impacto da indústria de apostas no comportamento do público que consome esporte através dos meios digitais.