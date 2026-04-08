Leônidas da Silva protagoniza nova coleção de camisas de futebol; veja imagens

Às vésperas da Copa do Mundo, a maior competição esportiva do planeta, a Volt Sport presenteia o torcedor do Brasil com uma linha de camisas com identidade 100% brasileira, que faz homenagem a Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", em três cores diferentes.

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A coleção "Silva" traz no peito uma reverência ao ídolo brasileiro, futebolista imortalizado pela bicicleta e principal artilheiro – e eleito melhor jogador – da Copa do Mundo de 1938, sendo o primeiro brasileiro a atingir tal feito. Para muitos, foi o "Pelé antes de Pelé", referência primária do povo brasileiro que começava a se apaixonar pelo futebol.

As peças possuem a tendência estética retrô, com modelos em três cores: azul, amarelo (com verde), além da especial preta, que faz alusão ao apelido Diamante Negro. Todos os itens trazem elementos que remetem ao atacante, inovando no destaque para o sobrenome "Silva" na parte frontal, uma forma de também homenagear milhões de brasileiros que carregam o Silva na identidade.

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O principal elemento é o logo do jogador executando a bicicleta, cuja referência também aparece com o "1932", ano em que ele fez o lance pela primeira vez em campo, defendendo o Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Camisa brasileira, com logo de ídolo brasileiro, para os torcedores brasileiros.

Foto: Divulgação

- Essa coleção ficou linda! É uma homenagem que reafirma a importância do meu tio-avô como um atleta que transformou a percepção do futebol no Brasil. Ver o legado dele sendo preservado – e perpetuado – é uma forma de manter viva a memória do Diamante Negro para as novas gerações. As novas camisas, às vésperas de uma Copa do Mundo, chegam para os 'Silvas' e todos os torcedores vestirem a essência do nosso futebol e reforçarem o orgulho de ser brasileiro - afirma o historiador José Roberto Brandi dos Santos, sobrinho-neto de Leônidas da Silva.

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Com sede em Joinville, Santa Catarina, e operação 100% brasileira, a Volt Sport já representa a nação brasileira no esporte, ao ser responsável pela confecção de uniformes da Seleção Brasileira de Volêi, além da produção do material esportivo de times tradicionais do futebol, como Esporte Clube Vitória, Fortaleza Esporte Clube e Clube do Remo. A nova linha dedicada a Leônidas da Silva faz parte da estratégia de expansão da marca em produtos voltados tanto para o uso esportivo, quanto para o casual.

- Leônidas da Silva é um símbolo da essência do futebol brasileiro, com criatividade, ousadia e identidade. Trazer a silhueta dele para essa coleção vem ao encontro do que a Volt acredita, que é conectar passado e presente, valorizando uma história que ajudou a construir o que o Brasil representa hoje dentro de campo. Já vínhamos projetando essa coleção há tempos, e o timing desse lançamento não poderia ser melhor, quando todos os torcedores buscam a camisa ideal para o momento mais importante do futebol - destaca Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Leônidas da Silva no futebol

Leônidas iniciou sua trajetória no Bonsucesso e passou pelo Peñarol, do Uruguai, antes de fazer história com as camisas de Vasco, Botafogo, Flamengo e, principalmente, São Paulo. O jogador representou o Brasil de 1932 a 1946, participando dos mundiais de 1934 e 1938. Ele detém a melhor média de gols da história da Seleção Brasileira, com 38 gols em 38 jogos* (*alguns historiadores contabilizam 37 gols em 37 partidas). Além de Diamante Negro, ficou conhecido como "Homem-Borracha". Ele faleceu em 2004, aos 90 anos.

Foto: Divulgação

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