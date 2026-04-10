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A expectativa era grande pela estreia de Fernando Diniz no comando do Corinthians. Aconteceu nesta quinta-feira (8) contra o Platense na Argentina, primeiro jogo do time na Libertadores.

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Do dinizismo radical mesmo não teve muita coisa, mas alguns pontos já são possíveis de se observar.

O primeiro é que as intervenções do Diniz com os jogadores na beira do campo vão render muita conversa. No primeiro tempo durante a parada para reidratação, foi possível ouvir um "Se errar, f..se!". Fernando Diniz puro… ele exige coragem e que seus jogadores arrisquem as jogadas.

Mas ao longo do jogo o Corinthians nem arriscou tanto. O primeiro tempo foi ruim, nenhum chute ao gol e apesar da maior posse de bola, a troca de passes curtos característica do jogo do treinador apareceu pouco.

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Diniz faz mudanças sem trocar peças

No segundo tempo Diniz fez mudanças sem trocar peças e o desempenho melhorou bastante. Yuri Alberto, apagado na primeira etapa, passou a atuar mais pelo lado do campo do que pelo centro. E o mais importante: Garro passou a ver o jogo de frente recuando alguns passos no seu posicionamento. Deu duas assistências que resultaram nos dois gols que deram a importante vitória ao Timão.

Garro pode ser um grande beneficiado da chegada da Diniz ao Corinthians. Quanto mais tiver a bola no pé, seu jogo cresce. E Diniz sabe trabalhar muito bem com este tipo de jogador.

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Uma ótima estreia de Diniz no Corinthians. O time quebrou o jejum de nove jogos sem vitória, estreou com o pé direito na Libertadores e vai mais confiante para enfrentar o Palmeiras domingo pelo Brasileiro.