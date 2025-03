Itália x Alemanha: qual seleção é mais valiosa? Compare

Nesta quinta-feira (20), Itália e Alemanha se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da UEFA. Além da rivalidade histórica, o duelo coloca frente a frente duas seleções recheadas de talentos e com elencos de grande valor no mercado.



Segundo dados do Transfermarkt, a Itália tem a seleção mais valiosa, superando a Alemanha por quase € 90 milhões. No entanto, os alemães possuem o jogador mais caro do confronto: Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique.

📊 Comparação entre os elencos

💶 Valor de mercado total:

Itália – € 743 milhões (R$ 4,57 bilhões)

– (R$ 4,57 bilhões) Alemanha – € 654 milhões (R$ 4,02 bilhões)

Mesmo com um elenco mais valioso, a Squadra Azzurra não vive sua melhor fase e busca se reerguer após ficar fora das últimas duas Copas do Mundo. Já a Mannschaft aposta na nova geração para voltar a figurar entre as potências do futebol mundial.

🔝 Os jogadores mais valiosos do confronto

1️⃣ Jamal Musiala (ALE) – € 145 milhões (R$ 892 milhões)

2️⃣ Nicolò Barella (ITA) – € 80 milhões (R$ 492 milhões)

3️⃣ Alessandro Bastoni (ITA) – € 75 milhões (R$ 461 milhões)

4️⃣ Joshua Kimmich (ALE) – € 50 milhões (R$ 307 milhões)

Musiala, um dos principais destaques do Bayern de Munique, se destaca como o jogador mais valioso do confronto. Por outro lado, a Itália conta com Barella e Bastoni, dois pilares da Inter de Milão, que seguem como peças fundamentais para a equipe.

🔥 Duelo equilibrado dentro e fora de campo

Embora a Itália tenha um elenco mais valioso, a Alemanha possui uma nova safra de talentos promissores. O confronto promete ser equilibrado, com duas seleções que buscam provar sua força na Liga das Nações. Quem levará a melhor?