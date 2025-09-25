Grupo Lance! apoia lançamento do Accessercise, primeiro app fitness para pessoas com deficiência

Primeiro aplicativo fitness do mundo desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência, o Accessercise contará com o apoio do Lance! ao lado do Sotreq e UNIFESP em seu lançamento. Neste primeiro momento, o download estará disponível apenas para Android, tendo em breve no radar a disponibilidade voltada para iOs.

Criado no Rino Unido pelo ex-atleta paralímpico Ali Jawad e trazido ao país pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE), o app chega ao Brasil como forma também de celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro.

O Accessercise foi idealizado pelo ex-atleta paralímpico e surgiu da vivência direta dos desafios enfrentados por pessoas com deficiência no esporte de alto rendimento. Ao longo da carreira, Jawad percebeu a falta de ferramentas acessíveis e inclusivas no universo fitness, transformando esta lacuna em motivação para construir uma solução pioneira voltada ao bem-estar e à autonomia de PcDs.

— O Accessercise nasceu da minha jornada como atleta paralímpico, onde vivi em primeira mão as barreiras e a falta de recursos acessíveis no mundo fitness. Criar este aplicativo é a realização de um sonho: uma plataforma feita por e para pessoas com deficiência, promovendo autonomia, saúde e pertencimento. O Brasil ocupa um lugar muito especial no meu coração — não apenas como um país apaixonado por esporte e líder global no movimento paralímpico, mas também como o lugar onde conquistei minha medalha paralímpica em 2016. Ver agora o Accessercise ganhando força aqui é algo profundamente significativo — diz Ali Jawad, criador do aplicativo.

Apoio do Lance! à novidade

Para o Lance!, apoiar esta novidade reforça o compromisso com a inclusão no esporte e contribui para que essa iniciativa chegue cada vez mais longe.

— O Accessercise é uma ferramenta inovadora que vai transformar a forma como PcDs interagem com o mundo fitness, oferecendo acessibilidade real e oportunidades de integração. Queremos cada vez mais contar histórias como essas, que geram impactos positivos na sociedade — conclui Guilherme Guimarães, Sócio do Lance!.

— Acreditamos que a inclusão só acontece quando unimos forças. Ao lado do Ministério do Esporte, Grupo Lance!, da UNIFESP e de uma instituição como a ANDE, conseguimos trazer para o Brasil uma solução inovadora. O Accessercise vai além de apenas um aplicativo, é uma oportunidade de ampliar a autonomia de pessoas com deficiência e promover acessibilidade e inclusão no esporte e no dia a dia — corrobora o discurso a gerente de responsabilidade Social da Sotreq, Raquel Marques.

Sobre o Accessercise

O app reúne videoaulas adaptadas, um hub social para interação entre usuários e um recurso de mapeamento integrado ao Google Maps que permite avaliar a acessibilidade de academias, praças e outros espaços para prática esportiva. Ao contrário do que acontece em outros países da Europa, onde alguns recursos são pagos, no Brasil o app terá sua versão totalmente gratuita, graças ao apoio do Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte.

Segundo dados do IBGE, no Brasil, existem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, que muitas vezes não são incluídos por várias empresas. Além da dificuldade para acessar o mercado de trabalho, elas também enfrentam diferentes barreiras para acessar o esporte. Com isso, a plataforma surge como uma iniciativa inédita para democratizar o bem-estar e ampliar oportunidades de inclusão.

— Para nós, o lançamento do Accessercise no Brasil representa um marco. É mais do que tecnologia: é uma ferramenta social que pode mudar realidades, permitir que PcDs de diferentes regiões do país encontrem recursos de acessibilidade e se conectem por meio do esporte — ressalta Erinaldo Chagas, presidente da ANDE, que também reforça a importância da iniciativa.