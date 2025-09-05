Grêmio acerta com novo fornecedor esportivo; veja

O Grêmio fechou uma nova parceria para fornecimento de materiais esportivos. Atualmente, o Tricolor Gaúcho é patrocinado pela Umbro, que prevê R$10 milhões por ano ao clube. Agora, fechou um contrato com a New Balance, que quer crescer ainda mais no mercado do futebol brasileiro.

Exclusividade de outro Tricolor

A New Balance atualmente fornece os uniformes e outros materiais do São Paulo e, inclusive, tinha um contrato de exclusividade com o Tricolor Paulista até o fim deste ano. No entanto, agora que está livre para negociar com outros clubes, a marca estadunidense quer aumentar a sua visibilidade no Brasil.

Insatisfação com a Umbro

O Grêmio hoje vive uma "crise" política, e uma das coisas que mais incomoda a atual diretoria do clube são as reclamações por parte dos torcedores, que não estão satisfeitos com a marca inglesa. Grande parte das reclamações consistem em insatisfação com a qualidade do material. Aparentemente, algumas camisas de modelo jogador (que tem o escudo do clube e o logo da fornecedora colados) estavam descolando, causando um grande descontentamento entre os torcedores.

O clube de Porto Alegre começou a ter seus produtos fornecidos pela Umbro em 2015, totalizando dez anos de parceria.

Maior pagamento

A New Balance fechou um acordo que prevê pagamentos de R$ 18 a 20 milhões para o Tricolor Gaúcho. No entanto, esse não é o maior contrato da marca. O São Paulo recebe algo em torno de R$ 25 milhões anuais da marca, que fechou com o clube no final de 2023.

Números do contrato

Além dos 18 milhões de reais por ano, existem alguns outros números para o Tricolor Gaúcho prestar atenção. O Grêmio informou que vende aproximadamente 400 mil peças oficiais por ano e o objetivo da parceria com a marca americana é aumentar as vendas e melhorá-las também.

O contrato firmado vai começar em 2026, e será válido por mais cinco anos.