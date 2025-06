O Flamengo já recebeu aproximadamente R$ 200 milhões em premiações somente no primeiro semestre de 2025. O Mundial de Clubes corresponde a R$ 152,6 milhões deste montante. A outra parte do valor vem da Libertadores (R$ 29.040.604,00), da Copa do Brasil (R$ 5.953.500,00) e do título da Supercopa (R$ 11.592.100,00).

Caso vença o Bayern de Munique neste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo receberá mais R$ 72,1 milhões.

Elenco do Flamengo reunido antes do jogo contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

💰Flamengo faturou bolada com Mundial

Somente pela fase de grupos do Mundial de Clubes, o Flamengo faturou mais de R$ 150 milhões em premiações na competição. Cada vitória (Chelsea e Esperánce) equivaleu a 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) e o empate contra o LA FC, rendeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões).

As vitórias e o empate renderam ao todo R$ 27,5 milhões aos cofres rubro-negros. Pela classificação às oitavas de final, o clube garantiu mais R$ 41 milhões. E, apenas pela participação no Mundial de Clubes, o clube já havia garantido cerca de R$ 83 milhões.