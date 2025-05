Flamengo: classificação na Libertadores tem peso significativo nas metas financeiras

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15) com a missão de defender o favoritismo do grupo na Libertadores e voltar a vencer pela competição continental, o que aproxima o rubro-negro da classificação para as oitavas de final. Além de levantar a moral do elenco junto ao técnico Filipe Luís e com a torcida, a vaga no mata-mata se torna fundamental para o planejamento e metas financeiras da equipe.

Sob o comando do presidente eleito Luis Bap, o time traçou na virada do ano suas metas esportivas, que diretamente impactam nas finanças do clube. No total, a receita prevista é de R$ 1,33 bilhão, valor 9,2% maior que as cifras de 2024. Desse valor, R$ 106,9 milhões são compreendidos como fluxo de caixa do rubro-negro.

O valor bilionário de arrecadação do Flamengo não é uma novidade. Já são três anos batendo a meta acima desse valor. Bap chegou a fazer um reajuste desse valor em abril, em um novo orçamento apresentado aos conselheiros, que foi votado e aprovado pelo conselho. Outras metas orçamentárias reajustadas foram as de compra e venda dos atletas. O Flamengo projeta chegar a 35 milhões de euros (R$ 219 mi) em vendas e até 25 milhões de euros (R$ 157 mi) em compra de atletas.

O faturamento do Flamengo vem diversos pontos de arrecadação. Além das vendas, são contabilizados valores das negociações de direito de transmissão, bilheteria e patrocinadores. Mas o desempenho em campo também tem peso importante para as finanças do clube. A diretoria flamenguista estabeleceu no seu planejamento as metas de até onde a equipe vai chegar nas competições, o que dá um panorama de quanto pode ser arrecadado com premiações.

No caso da Libertadores, a gestão rubro-negra entende que a meta é atingir as semifinais da competição. Tricampeão da copa continental, o último título foi conquistado em 2022, quando bateu o Athletico-PR na decisão. Desde então, caiu nas oitavas de final em 2023 e nas quartas em 2024.

Neste ano, o Flamengo já arrecadou pouco menos de R$ 19 milhões na fase de grupos. Esse valor corresponde à premiação paga pela participação na fase, cerca de R$ 17 milhões, somado ao valor da vitória em cima do Deportivo Táchira na primeira rodada. A cada jogo vencido nesta etapa da copa, a Conmebol paga um adicional de US$ 330 mil (R$ 1,88 milhão).

Entretanto, a cifra fica bem abaixo do que o clube pode arrecadar caso siga avançando na competição. A vaga no mata-mata, por exemplo, paga mais R$ 7,1 milhões aos clubes. Nas quartas e semis, a premiação é de R$ 9,6 mi e R$ 13 mi, respectivamente. Se a projeção do rubeo-negro for cumprida, o clube terminaria a Libertadores com R$ 48,65 milhões faturados apenas pelo pagamento da Conmebol.

No atual cenário, onde o time ainda não tem vaga garantida no mata-mata, a classificação para as oitavas de final significa alcançar 53,3% do total. Ou seja, além do impacto positivo, o planejamento orçamentário também é diretamente beneficiado pela conquista da vaga.

O que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores

Com a vitória do Central Córdoba (ARG) diante do Deportivo Táchia (VEN) na noite de terça-feira, o time argentino, na liderança do Grupo C, chegou aos 11 pontos e se aproximou da classificação. A LDU é a segunda colocada, com oito pontos. O Flamengo é o terceiro do seu grupo na Libertadores, com cinco, seguido pelo Táchira, lanterna (não pontuou).

Isso significa que vencer a LDU nesta quinta-feira (15) deixa o clube dependendo apenas de si para classificar na última rodada, quando enfrenta o Deportivo Táchira em casa. O time venezuelano não venceu ainda na competição, perdeu todos os jogos até aqui.

Se empatar, além de precisar vencer o Táchira, terá que torcer por uma derrota da LDU, que joga em casa, contra o Córdoba. Além disso, precisará contar um bom saldo de gols. O Flamengo estará eliminado da Libertadores caso perca para a LDU no Maracanã.