Final da Libertadores tem ingressos mais baratos que decisão da Copa do Brasil; compare os preços

Redução no preço dos ingressos na Libertadores



Após não conseguir vender todos os ingressos da final da Libertadores 2022, em Guayaquil, a Conmebol decidiu reduzir os preços para a edição de 2023.



No ano passado, as torcidas de Flamengo e Athletico-PR tiveram que pagar US$ 142 (R$ 754) pelos ingressos atrás do gol. Em 2023, a mesma categoria será vendida por US$ 50 (R$ 260).



A categoria 2 também sofreu redução nos preços. Compare os valores abaixo: