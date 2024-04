Quem tem a maior fortuna: Popó ou Vitor Belfort?

💰 Fortuna de Popó



Quando se candidatou para vereador na Bahia, em 2020, Popó declarou um patrimônio de R$ 6 milhões. As exibições recentes contra Whindersson Nunes e Bambam, no entanto, aumentaram - e muito - este valor. Apenas no duelo contra o ex-BBB, o pugilista teria faturado cerca de R$ 5 milhões, incluindo a bolsa e os patrocínios.



➡️ Premiação do Brasileirão 2024: entenda como os valores são calculados



💰 Fortuna de Vitor Belfort



Um dos maiores lutadores de MMA na história, Vitor Belfort é ainda mais rico. Durante sua carreira de 41 lutas no UFC, ele teria faturado cerca de US$ 5,7 milhões de dólares (R$ 29,6 milhões, na cotação atual) com bolsas, bônus e patrocínios. O valor é ainda maior se considerarmos os pagamentos de pay-pew-view, que não são revelados publicamente.