Ex-jogadores questionam John Textor após acusações: ‘Tem obrigação de provar’

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro (RJ)

John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi questionado pelos comentaristas do programa "Boleiragem", do sportv. O motivo foi o fato de o empresário norte-americano afirmar que tem "provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos".



No programa desta segunda-feira (1), os ex-atletas Caio Ribeiro, Roger Flores e Dodô afirmaram que Textor deve apresentar as provas, e a CBF precisa buscar soluções jurídicas.



– Textor tem a obrigação de provar o que está falando. A CBF tem que buscar soluções jurídicas. Se estiver certo, investiga. Se estiver errado, você responde por isso. Como ex-atleta, me incomoda demais esse tipo de acusação – disse Caio Ribeiro.



– A gente sabe da rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Os atletas sentem muito uma derrota como essa, uma goleada como essa. Não há dinheiro no mundo que compre um jogo desse. É uma acusação grave. Se não provar, tem que responder isso - comentou Roger Flores.



➡️ Dono do Botafogo, John Textor acusa: ‘Temos provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos’



– Ele tem que provar o que está falando. São acusações gravíssimas – completou Dodô, ex-jogador de Botafogo e São Paulo.



Entenda o caso



Na noite desta segunda-feira, o dono da SAF do Botafogo divulgou uma nota oficial, na qual apontou - sem apresentar provas - que dois jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados: a goleada do Verdão por 4 a 0 sobre o Fortaleza no Brasileirão de 2022 e a vitória do Alviverde por 5 a 0 sobre o São Paulo em outubro do ano passado.



Em nota oficial, o Palmeiras definiu John Textor como um "caricato cartola". Já o São Paulo pretende processar criminalmente o dono da SAF do Botafogo e também levará o caso aos tribunais esportivos.

John Textor é questionado por comentaristas após acusações (Foto: Olivier Chassignole/AFP)