Fortaleza diz que irá tomar ‘todas medidas judiciais cabíveis’ contra acusações de Textor, dono do Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 09:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fortaleza repudiou as acusações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, em nota oficial divulgada na madrugada desta terça-feira (2). Na noite de segunda-feira (1º), o bilionário afirmou, por meio de publicações em seu site, que jogadores do Leão do Pici participaram de manipulação partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão de 2022, terminada em 4 a 0 para o Verdão.

Via redes sociais, o Tricolor afirmou que "tomará todas as medidas judiciais cabíveis" sobre a questão. Apesar das fortes declarações, John Textor não apresentou nenhuma prova de manipulação de resultados nas partidas que apontou fraude.

Confira, na íntegra, a nota publicada pelo Fortaleza contra as acusações do dono da SAF do Botafogo:

O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.

As afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis.

Além do Leão do Pici, o São Paulo também foi alvo das acusações de John Textor. Segundo o empresário, cinco jogadores do Tricolor Paulista teriam feito parte de manipulação na goleada do Palmeiras por 5 a 0, no Brasileirão do ano passado. Há meses, o dono do Botafogo vem afirmando que o Verdão vem sendo favorecido pela arbitragem.