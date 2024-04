John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, nesta terça-feira (2). Na noite de segunda (1º), o empresário voltou a dizer que o Verdão vem sendo beneficiado em esquemas de manipulação nos últimos dois anos, mas segue sem apresentar provas. A informação é do portal "ge".

O Palmeiras pede que Textor seja supenso por cada uma das declarações que envolvem o clube em supostos casos de manipulação ou fraude. Além disso, quer também uma punição financeira ao dono do Botafogo, como previsto no Códibo Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Ainda na noite de ontem, o Verdão se manifestou por meio de nota oficial. No documento, o clube chama o dirigente do Botafogo de "caricato cartola" e categoriza as acusações como "bizarras". Desde março, o departamento jurídico do Palmeiras vem montando estratégia para processar John Textor.

Por outro lado, o dono da SAF alvinegra quer levar o assunto para a Justiça comum, já tendo afirmado que o STJD não teria competência para julgar a questão. O entendimento do tribunal, no entanto, é oposto ao de Textor e já foi definido por meio de votação entre os auditores.

O empresário apontou que duas partidas do Palmeiras teriam sido alvo de manipulações. A primeira no Brasileirão de 2022, na vitória por 4 a 0 do Verdão sobre o Fortaleza; a segunda no ano passado, também pelo Campeonato Brasileiro, quando o Alviverde goleou o São Paulo por 5 a 0. Contudo, nenhuma prova foi apresentada pelo estadunidense até o momento.

