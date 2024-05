Quem é mais rico? Compare finanças milionárias de São Paulo e Fluminense

São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h, no MorumBis. O duelo, válido pela sexta rodada do Brasileirão, marca o confronto entre dois dos clubes que mais faturam no futebol brasileiro.



Mas, afinal, quem é mais rico? Quem gasta mais com salários? Qual dos dois tem maior dívida? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os valores detalhados com base nos balanços financeiros de 2023.



