Prêmio da Libertadores será maior que o da Champions League? Checamos

💰 Prêmios na final:



Conforme revelado na segunda-feira (18), o vencedor da Libertadores 2024 vai faturar US$ 23 milhões (cerca de R$ 115 milhões) pela vitória no jogo decisivo, que será em Buenos Aires, no fim do ano. O perdedor ficará com US$ 7 milhões (R$ 35 milhões).



A efeito de comparação, a final da Champions League paga € 20 milhões (cerca de R$ 109 milhões) ao clube campeão e € 15 milhões (R$ 81 milhões) ao vice.



💰 Premiação total:



A cada edição da Champions League, a Uefa distribui mais de US$ 2 bilhões (R$10 bilhões) entre os clubes participantes. Na última temporada, o campeão Manchester City teve direito a uma fatia superior a R$ 700 milhões, por exemplo.



Já a premiação total da Libertadores 2024 será de US$ 225 milhões (R$ 1,1 bilhão) - incluindo todas as fases e até um bônus para um possível título de Mundial de Clubes. O campeão do torneio vai faturar, no máximo, US$ 36,2 milhões (R$128 milhões), caso faça uma campanha 100% na fase de grupos.