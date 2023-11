Quanto vale cada gol de Haaland no Manchester City?

O salário de Haaland no Manchester City



Para tirar Haaland do Borussia Dortmund, em meados de 2022, o City pagou um valor considerado baixo para os padrões atuais: £ 51 milhões (R$ 315 milhões). Em compensação, o atacante cobrou uma fortuna em salários e luvas para assinar com o clube.



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do futebol, o salário bruto anual de Haaland é de £ 19,5 milhões, o que representa R$ 120 milhões por ano ou R$ 10 milhões por mês. Além disso, o contrato inclui um bônus anual que pode chegar a £ 24,7 milhões (R$ 152 milhões).



Outra fonte especializada em finanças é a revista Forbes. De acordo com um ranking recém-publicado, o atacante recebe US$ 46 milhões (cerca de R$ 225 milhões) por ano com salários e bônus do Manchester City.