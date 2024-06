Quanto vai custar a reforma de São Januário, estádio do Vasco?

💸 Valor do potencial construtivo de São Januário



Com a aprovação do projeto de lei, o Vasco aguarda a sanção do prefeito Eduardo Paes para fechar a venda dos 197 mil metros quadrados disponíveis com um dos três interessados - tem conversas avançadas com uma construtora. Estima-se que o clube receberá em torno de R$ 500 milhões nesta negociação, e esta quantia que só poderá ser usada na reforma do estádio.