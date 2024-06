De onde vem o dinheiro da NBA? Entenda como liga fatura mais de R$ 55 bilhões por ano

Entre as principais fontes de renda da NBA, estão acordos de transmissão, os contratos de patrocínios e as receitas de bilheteria. Cabe destacar que as receitas de transmissão e os patrocínios gerais da liga são divididas igualmente entre as 30 equipes.



💸 Receitas totais da NBA 2022/23: US$ 10,2 bilhões



- Mídia (Direitos de transmissão e patrocínios): U$ 5,1 bilhões

- Patrocínios nas arenas: US$ 920 milhões

- Bilheteria: US$ 3 bilhões

- Outros: US$ 1,2 bilhão