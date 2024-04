Quanto Rayane Fogal ganha em premiação pelo título no Arnold Brasil?

O Arnold Classic é considerado o segundo torneio mais importante do cenário profissional da IFBB Pro League (Liga de Fisiculturismo Profissional) e ocorre em diversos lugares do mundo.



Top 4 do Mr. Olympia e vice-campeã sul-americana, Rayane já era apontada nas prévias como a atleta a ser batida. As duas principais brasileiras da categoria na atualidade, Francielle Mattos e Isa Pereira, que fizeram dobradinha no Arnold Classic Ohio, não participaram do evento no Brasil.



